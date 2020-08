Tlc: Morelli (Lega), anni di errori non siano messi in carico agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, deputato e responsabile Telecomunicazioni della Lega, afferma: "Ben venga una società della rete con Cassa depositi e prestiti protagonista, ma questo non sia il primo step che porterà nella pancia dello Stato i disastri di Open Fiber e le difficoltà di Tim. Gli errori storici compiuti dalla sinistra, con privatizzazioni selvagge e costruzione di società fallimentari - continua il parlamentare in una nota -, non possono essere ancora una volta pagati da Pantalone. Che la rete sia strategica per l'Italia è evidente, ma la mancanza di una strategia chiara e trasparente di lungo respiro può minare alla base un'operazione che avrà ripercussioni sulla sicurezza nazionale, la gestione dei dati di famiglie e imprese e la realizzazione di un broadcaster europeo. Non è certo rassicurante sapere - conclude Morelli - che a gestire questa partita sono una sinistra che ha tutte le colpe storiche che stiamo pagando e i grillini, legati a doppio filo al governo cinese". (Com)