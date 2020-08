Migranti: Gelmini (FI), su ordinanza Musumeci Tar come da copione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, a margine di una iniziativa elettorale di Forza Italia in Campania, ha rilevato che "la sentenza del Tar" siciliano "che sospende l'ordinanza" sui migranti "del governatore Nello Musumeci arriva come da copione e a tempo di record. Ogni tanto - ha continuato la parlamentare -, quando c'è di mezzo un governatore di centrodestra, la giustizia amministrativa è pure rapida. Detto questo però il problema non è la sentenza. ma un governo 'lunare' che impugna una ordinanza come quella di Musumeci dopo avergli di fatto dato ragione - ha concluso l'esponente di FI -, svuotando una parte degli hot spot siciliani". (Rin)