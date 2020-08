Milano: De Corato, 35km di ciclabile rovineranno la viabilità con il traffico veicolare in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, Riccardo De Corato, commenta in una nota le dichiarazioni odierne dell'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli sui 35km di piste ciclabili previsti in città per ottobre: "Al 15 di ottobre, fanno sapere il Comune e l'assessore Granelli, saranno messi a disposizione dei cittadini che sceglieranno di spostarsi in bici o monopattino 35 km di piste ciclabili. Considerato che da alcuni studi dell'università Bicocca e Pirelli risulta che alla ripresa delle attività la percentuale dei lavoratori che preferirà raggiungere il proprio luogo di lavoro in auto piuttosto che con i mezzi di trasporto pubblico passerà da 20 a 70, forse sarebbe meglio dire: ad ottobre Milano sarà un groviglio di piste ciclabili che rovineranno la viabilità con il traffico veicolare in tilt. È già proprio così tra san Babila e Sesto, in Lorenteggio e lungo la cerchia dei Navigli, dove negli ultimi mesi sono sorte le piste ciclabili. Nonostante i milanesi non considerino per niente sicuri i percorsi per bicilette realizzati fino ad oggi, la Giunta, spinta dalla foga green, continua a restringere carreggiate in favore delle piste che sarebbe stato meglio fare sui marciapiedi come fatto dal centrodestra in via Padova, come hanno ribadito persino gli ambientalisti, sostenuti anche dal consigliere comunale del Pd Carlo Monguzzi. Con queste piste ciclabili così fatte- conclude De Corato- e con il traffico che ci sarà una volta riprese le attività, i primi a pagare il prezzo più alto in termini di incidentalità saranno i ciclisti e coloro che utilizzano i monopattini elettrici". (Com)