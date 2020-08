Tlc: Pisano su rete unica, passaggio essenziale per futuro infrastrutture digitali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, osserva in merito al progetto per realizzare in Italia una rete unica delle telecomunicazioni che "si tratta di un passaggio essenziale per costruire il futuro delle infrastrutture digitali del nostro Paese che deve includere non solo la rete, ma anche il 5G, il cloud e tutte le tecnologie necessarie a sviluppare l’economia dei servizi digitali. Il percorso che abbiamo davanti", continua l'esponente dell'esecutivo in una serie di post su Twitter, "è lungo e complesso. Occorre vigilare con attenzione affinché possa raggiungere in tempi rapidi l'obiettivo di portare una connettività veloce e sicura a tutti i cittadini in Italia". Secondo Pisano, poi, "i vantaggi si potranno vedere se pubblico e privato avranno insieme il coraggio di trovare una sintesi, rapidamente, per il futuro del nostro Paese e non a beneficio di singoli soggetti nel breve periodo". (Rin)