Roma: assessore Personale, ricandidatura Raggi ha smosso acque ma noi avanti per nostra strada (2)

- "Sostanzialmente esistono tre fenomeni. Il primo è quello dei filosofi politici. Sono particolarmente curiosi perché attaccano Virginia Raggi con una punta di eleganza. Della serie, nulla contro la persona, ma se si facesse da parte, sommeremmo i suoi voti con i nostri e torneremmo a governare la città secondo il vecchio modello Zurigo, sì proprio quello in voga prima del 2016. I cittadini attendono trepidanti anche i poteri speciali per la Capitale di cui discettano senza far nulla per concederli", ha spiegato De Santis. Il secondo fenomeno "e/o gruppo di intervento - continua l'assessore - è meno elegante, va più sul concreto. È gente che snobba le strade rifatte. Eh sì, l'ordinaria amministrazione è da snobbare. I cittadini le reclamano da anni, ma esistono editorialisti adagiati sul triclinio che pensano sia roba marginale. Attendono le strade lastricate d'oro, quelle di prima insomma. Fino a quattro anni fa notoriamente si girava sui tavoli da biliardo e solo con l’arrivo della Giunta Raggi, ciascun assessore, ha preso a scavarle. Ma l’ordinaria amministrazione è troppo poco per loro, protagonisti di stagioni ben più esaltanti". Il terzo fenomeno e/o gruppo "è quello che mi interessa di più. È il gruppo degli urlatori. Quelli dell’invettiva fine a sè stessa. Chi non ha avuto un compagno di scuola discolo che graffitava i bagni del liceo insultando il prossimo? Così, senza un apparente motivo valido. Della serie, non ho nulla nè da dire nè da dare, e allora mi sveglio e insulto qualcuno. Attenzione, anche questo gruppo, foltissimo, ha già governato direttamente o indirettamente la città, sì Roma, non Helsinki". (segue) (Rer)