Coronavirus: Iss-ministero Salute, continuare a rafforzare attività di ricerca dei contatti

- E' essenziale mantenere elevata l’attenzione e continuare a rafforzare le attività di "contact tracing" (ricerca dei contatti) in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia. Lo si legge nel monitoraggio settimanale, dal 17 al 23 agosto scorsi, sulla diffusione del Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Per questo - continua il testo - rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico. (Rin)