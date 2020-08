Basilicata: De Micheli, sgomenta per rielezione Ferrara a presidenza Consorzio trasporti regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dichiara di apprendere "dai giornali che il signor Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio trasporti Basilicata, pur a seguito di una condanna in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente. Sono sgomenta come donna - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, prima ancora che come ministra dei Trasporti. Ho messo in atto tutto quanto nelle mie possibilità affinché venga rimosso dall’incarico. Intendo, inoltre, proporre una norma - conclude De Micheli - con la quale chi ha subito condanne per gli stessi motivi del signor Ferrara non acceda mai più a simili incarichi". (Rin)