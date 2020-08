Usa-Ucraina: incontro tra vice segretario di Stato Biegun e presidente Zelensky su riforme e situazione Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa, Stephen Biegun, ha discusso di Bielorussia e del programma di riforme dell'Ucraina durante i suoi incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri funzionari governativi. Secondo quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, "durante la sua visita dal 26 al 27 agosto in Ucraina, il vice segretario di Stato Stephen E. Biegun ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro Shmyhal, il vice primo ministro Reznikov e il ministro degli esteri Kuleba per discutere diverse questioni multilaterali e regionali, compreso il programma di riforme dell'Ucraina, il conflitto nell'Ucraina orientale e la situazione in Bielorussia", si legge nel comunicato. Biegun ha anche ribadito il sostegno di Washington alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. (Nys)