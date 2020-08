Siria: accuse reciproche tra Usa e Russia su collisione tra veicoli militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni militari statunitensi, arrivate due giorni dopo l'incidente, sono in netto contrasto con i resoconti russi. In una telefonata con il presidente del Joint Chiefs, il generale Mark Milley, il capo di Stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, ha incolpato le forze statunitensi per l'incidente, sostenendo che le truppe Usa hanno tentato di bloccare una pattuglia russa "in violazione degli accordi esistenti". Gli Stati Uniti mantengono circa 500 soldati in Siria, principalmente nella parte nord-orientale del paese. Le truppe americane stanno combattendo al fianco delle milizie curdo-arabe Forze democratiche siriane (Fds) per distruggere le ultime cellule dello Stato islamico ancora presenti nel Paese. (Nys)