Usa: Biden, Trump fa il tifo per la violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha accusato Donald Trump di "fare il tifo per la violenza" che sta esplodendo nelle manifestazioni contro il razzismo perché così può alimentare la paura come "strategia politica". Intervistato dall'emittente televisiva "Cnn", Biden ha detto che la violenza "sta aumentando e sappiamo perché. Donald Trump si rifiuta persino di riconoscere che esiste un problema di disparità razziale in America", e "invece di cercare di calmare le acque, getta benzina su tutti i fuochi", ha aggiunto Biden. "La violenza non è un problema ai suoi occhi, è una strategia politica. E più violenza c'è, meglio è per lui", ha aggiunto. (segue) (Nys)