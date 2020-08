Usa: Biden, Trump fa il tifo per la violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha poi risposto agli attacchi lanciati dai Repubblicani, che lo hanno accusato di non aver condannato immediatamente i disordini delle proteste del movimento Black Lives Matter. Durante il suo discorso alla convention repubblicana di mercoledì, il vicepresidente Mike Pence ha infatti detto che gli americani non "sarebbero al sicuro nell'America di Joe Biden". Il candidato Dem ha ribadito di aver denunciato le proteste violente "molto tempo fa", aggiungendo che "non c'è alcuna giustificazione per la violenza o il saccheggio". (Nys)