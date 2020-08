Regionali: Gualtieri, elezioni non avranno influenza su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "queste sono elezioni regionali e l'esito del voto influirà sul futuro delle Marche e, per questo, i marchigiani faranno la scelta giusta". L'esponente dell'esecutivo ha risposto alla domanda se le consultazioni Regionali del prossimo 20-21 settembre avranno un'influenza sul governo. Il titolare del Mef è intervenuto in occasione dell'iniziativa "Direzione Marche", ad Osimo, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alla regione Marche, Maurizio Mangialardi. (Rin)