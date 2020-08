Americhe: segretario Osa Almagro lascia acefala la Cidh e apre crisi inedita tra le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, di non rinnovare l'incarico del segretario esecutivo della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), Paulo Abrao, ha aperto una crisi senza precedenti tra le due istituzioni ed è ritenuta "dannosa" anche dalle Nazioni Unite. La Cidh, istituzione che dipende dall'Osa, aveva denunciato martedì scorso la situazione di acefalia originatasi a partire dal 15 agosto scorso, data in cui è scaduto ufficialmente il mandato dell'attuale direttore. La circostanza, inedita nella storia dell'istituzione, si è originata a partire dalla decisione di Almagro di non rispettare la decisione unanime della stessa commissione di rinnovare l'incarico del direttore a partire da presunte e imprecisate denunce di Abrao. La Cidh ha espresso quindi la sua "energica protesta" attraverso un proprio comunicato e ha denunciato che la decisione di Almagro "rappresenta un grave affronto all'indipendenza e autonomia della Cidh". (segue) (Abu)