Algeria-Francia: Tebboune discutere con Macron della questione libica e della situazione in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune ha intrattenuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo della Francia, Emmanuel Macron. Secondo una dichiarazione della presidenza algerina, le due parti hanno discusso temi di interesse comune, così come della situazione in Libia e Mali: in quest'ultimo paese vi è un colpo di stato militare. Negli ultimi mesi, i due leader hanno parlato periodicamente di temi regionali. Il presidente Tebboune ha recentemente dichiarato che Macron è animato da buoni sentimenti per l'Algeria ed è interessato a ricostruire rapporti tra i due paesi, indeboliti da problemi storici. In un'intervista all'emittente televisiva “France 24” del 4 luglio scorso, il capo dello Stato algerino ha chiesto le scuse ufficiali di Parigi per l'occupazione coloniale della Francia nel paese nordafricano. (Ala)