Roma: assessore Personale, ricandidatura Raggi ha smosso acque ma noi avanti per nostra strada

- "La ricandidatura di Virginia Raggi ha agitato improvvisamente le acque, e non solo". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore capitolino al Personale Antonio De Santis. "Così in questi giorni ci siamo dilettati con la lettura di vari saggi, taluni davvero quasi degni dei padri costituenti. Il comune denominatore di molti degli accademici che si sono affannati ad intervenire è sempre lo stesso: ciascuno di loro ha direttamente o indirettamente già governato Roma fino al 2016. Dato non casuale. Tuttavia una sorta di ipnosi collettiva li ha oramai spinti a ritenere di aver gestito, ai loro tempi, la città sulla base di modelli degni di un'avanguardia europea, per esempio Zurigo, Oslo, Helsinki. D’altronde chi non ricorda quei mirabili anni affrontati con rigore teutonico, bruscamente interrotti con l’avvento della Raggi? Il fenomeno è molto curioso e degno di attenzione sociologica". (segue) (Rer)