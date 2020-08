Coronavirus: Iss-ministero Salute, rispettare provvedimenti quarantenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ribadisce la necessità di rispettare i provvedimenti quarantenari e le altre misure raccomandate dalla autorità sanitarie, anche identificando strutture dedicate, sia per le persone che rientrano da Paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell’autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. E' quanto segnala il monitoraggio settimanale, dal 17 al 23 agosto scorsi, sulla diffusione del Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. In caso contrario, nelle prossime settimane - conclude il report - potremmo assistere ad un ulteriore aumento nel numero di casi a livello nazionale. (Rin)