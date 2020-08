Coronavirus: Usa, Trump annuncerà acquisto di 150 milioni di test rapidi da Abbott Laboratories

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncerà un accordo da 750 milioni di dollari per acquistare 150 milioni di test rapidi Covid-19 da Abbott Laboratories. "Questo è uno sviluppo importante che aiuterà il nostro paese a rimanere aperto, a riportare gli americani al lavoro e i bambini a scuola. L'amministrazione Trump è orgogliosa di collaborare con i laboratori Abbott", ha detto la direttrice delle comunicazioni strategiche della Casa Bianca, Alyssa Farah, a “Nbc News”. Mercoledì la Food and Drug Administration, l'ente che regolamenta i prodotti che vengono immessi in commercio, dagli alimenti fino ai farmaci, ha concesso all'azienda l'autorizzazione del test rapido dell'antigene Covid. Il test costa 5 dollari, ha le dimensioni di una carta di credito e restituisce i risultati in 15 minuti. Il test a basso costo e a risposta rapida potrebbe essere somministrato in uno studio medico o in un'infermeria scolastica.(Nys)