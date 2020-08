Usa: boicottaggio Nba per Blake, posticipate le gare di oggi ma playoff riprenderanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giocatori della National Basketball Association, comunemente nota come Nba, la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America e del Canada, hanno deciso di non proseguire con il boicottaggio dei playoff in segno di protesta contro il razzismo e di riprendere le partite venerdì o durante il fine settimana. La Nba, inoltre, ha annunciato ufficialmente il rinvio delle tre partite di playoff che erano in programma oggi. La decisione arriva all'indomani del boicottaggio deciso dai giocatori contro il ferimento del 29enne afroamericano, Jacob Blake, raggiunto alla schiena da sette colpi di pistola sparati dalla polizia nel Wisconsin. (Nys)