Usa: quattro i morti in Louisiana a causa dell'uragano Laura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 4 le vittime dell'uragano Laura che ha colpito la Louisiana e il Texas. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn". Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha confermato che i decessi sono stati causati dai forti venti che hanno fatto cadere molti alberi. Inoltre un blackout ha coinvolto centinaia di migliaia di persone, ancora senza corrente in tutto lo Stato, ha affermato il governatore. Più di 2.100 persone sono attualmente in rifugi, ha aggiunto Edwards, che ha spiegato come più di 1.900 degli evacuati sono alloggiati in motel o hotel, dove vi è preoccupazione per l'assembramento delle persone in relazione alla diffusione del Coronavirus. L'uragano, classificato di categoria 4, è stata poi declassato a tempesta tropicale man mano che ha raggiunto il confine tra Louisiana e Arkansas.(Nys)