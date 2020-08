Mar cinese meridionale: Pentagono condanna test missilistici della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato ieri, 27 agosto, che i test missilistici cinesi nel Mar Cinese Meridionale minacciano la pace e la sicurezza nella regione. Confermando i rapporti secondo cui le forze di Pechino avrebbero lanciato fino a quattro missili balistici durante le esercitazioni militari intorno alle isole Paracel, il Pentagono ha affermato che la mossa ha messo in discussione l'impegno della Cina del 2002 per evitare attività provocatorie. "Le azioni della Cina, compresi i test missilistici, destabilizzano ulteriormente la situazione nel Mar Cinese Meridionale", ha detto il Pentagono in un comunicato. (Nys)