Governo: Gualtieri, politiche per lavoro, imprese e territorio devono essere strettamente collegate

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha ribadito che l'esecutivo ha "aumentato gli investimenti per una buona, sana occupazione e per un incremento dei salari e della domanda interna. Politica per il lavoro, per le imprese, per il territorio - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - sono tre punti di un triangolo che debbono essere strettamente collegati e funzionali ad un disegno di sviluppo. Il Recovery plan - ha concluso il titolare del Mef - deve avere i piedi piantati sul territorio". Gualtieri è intervenuto in occasione dell'iniziativa "Direzione Marche", ad Osimo, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alla regione Marche, Maurizio Mangialardi. (Rin)