Tlc: Gualtieri su rete unica, Cdp ha negoziato in modo molto efficace

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha ricordato il via libera unanime odierno, al termine della riunione dell'esecutivo, a "Cassa depositi e prestiti a proseguire il percorso" per la realizzazione in Italia di una rete unica delle telecomunicazioni "su cui Cdp ha negoziato in modo molto efficace anche con Tim". Il titolare del Mef è intervenuto in occasione dell'iniziativa "Direzione Marche", ad Osimo, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alla regione Marche, Maurizio Mangialardi. (Rin)