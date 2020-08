Coronavirus: Iss-ministero Salute, di 29 anni età media casi diagnosticati in ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, come in Europa e globalmente, "si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da Sars-Cov-2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione. L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione". Lo si legge nel consueto monitoraggio settimanale, dal 17 al 23 agosto scorsi, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. "La circolazione - prosegue il report - avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità. Si riscontra un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all’estero) ed una minore gravità clinica dei casi diagnosticati che - conclude il documento -, nella maggior parte dei casi, sono asintomatici". (Rin)