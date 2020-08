Coronavirus: Iss-ministero Salute, dal 17 al 23 agosto 1.374 focolai attivi di cui 490 nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana di monitoraggio, dal 17 al 23 agosto scorsi, "sono stati riportati complessivamente 1.374 focolai attivi di cui 490 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la quarta settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.077 focolai attivi di cui 281 nuovi)". E' quanto riporta il consueto report sulla diffusione del Covid-19 a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. "Questo - continua il documento - comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti. I servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus ma, qualora dovesse persistere l’attuale trend di incidenza in aumento - si legge nel testo -, le capacità di risposta di questi servizi potrebbero essere messe a dura prova". (Rin)