Turchia-Libia: Erdogan riceve il presidente del Consiglio di Stato Mishri

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto il presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Khalid al Mishri. Lo riferisce la stessa presidenza turca su Facebook. Politico originario della città occidentale di Zawiya, considerato punto di riferimento dei Fratelli musulmani libici, pur avendo ufficialmente abbandonato il gruppo islamico nel gennaio del 2019, Mishri è il presidente del “Senato” libico che si riunisce a Tripoli. Egli si è recentemente detto pronto a incontrare il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (l’organo legislativo eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, “purché questo incontro sia pubblico e con garanzie internazionali". La Turchia sostiene politicamente e militarmente il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite. L’Alto Consiglio di Stato libico è formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. (Tua)