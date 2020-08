Coronavirus: Iss-ministero Salute, particolare attenzione a situazioni di affollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si raccomanda alla popolazione di "prestare particolare attenzione alla possibilità di contrarre l’infezione in situazioni di affollamento in cui si osserva un mancato rispetto delle misure raccomandate". E' quanto comunica il report settimanale sulla diffusione del Covid-19, relativo al periodo dal 17 al 23 agosto scorsi, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. "Si raccomanda, inoltre - continua il documento - di prestare attenzione al rischio di infezione durante periodi di permanenza in Paesi o aree con una più alta circolazione virale. In questi casi, si raccomanda al rientro di rivolgersi ai servizi di prevenzione per le indicazioni del caso e di prestare responsabilmente particolare attenzione alle norme comportamentali di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2, in particolare", conclude il testo, "nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili". (Rin)