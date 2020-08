Medio Oriente: fonti stampa, primo volo Israele-Emirati passerà sopra l’Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo volo commerciale di Israele per gli Emirati Arabi Uniti passerà sopra l'Arabia Saudita. Lo riferisce l’emittente televisiva israeliana “Channel 12”, spiegando che le autorità di Riad avrebbero dato il loro via libera alla rotta. Citando fonti dell’aviazione saudita, la tv dello Stato ebraico afferma che i sauditi hanno acconsentito per via della presenza a bordo di alti funzionari degli Stati Uniti. Il volo dovrebbe essere operato dalla principale compagnia aerea israeliana El Al, dopo che erano stati presi in considerazione diversi altri vettori aerei.(Res)