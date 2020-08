Usa: Trump su boicottaggio Nba per Blake, "sono diventati un'organizzazione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che la National Basketball Association, comunemente nota come Nba, la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America e del Canada, è diventata "come un'organizzazione politica". Parlando ad un briefing con la stampa presso l'Agenzia federale di gestione delle emergenze sull'uragano Laura, il titolare della Casa Bianca ha parlato del boicottaggio dei giocatori di pallacanestro contro l'ingiustizia razziale a seguito dell'episodio di Jacob Blake, 29enne afroamericano raggiunto alla schiena da sette colpi di pistola sparati dalla polizia nel Wisconsin. "Sono diventati come un'organizzazione politica e questa non è una buona cosa. Non credo che sia una buona cosa per lo sport o per il Paese", ha detto Trump. In precedenza, il genero e consigliere del presidente, Jared Kushner, aveva dichiarato: "I giocatori della Nba possono pagarsi il lusso di prendersi una serata di congedo, un lusso che la maggior parte degli americani non può permettersi".(Nys)