Tlc: Gualtieri su rete unica, sì a governance che garantisca indipendenza e apertura a operatori

- In merito alla realizzazione di una rete unica delle telecomunicazioni in Italia, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha osservato: "Dobbiamo fare un salto di qualità nel lavoro di connessione, di cablatura del Paese. E dobbiamo farlo - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - da due punti di vista: mettendo la banda larga tra i progetti qualificanti del nostro Recovery plan e rafforzando la governance di questa operazione, di una società unica della rete che possa evitare una sovrapposizione imperfetta di reti, mettendo tutte le risorse per creare questa grande società della rete. Oggi, come governo - ha concluso il titolare del Mef - abbiamo dato il via libera a Cassa depositi e prestiti a proseguire il percorso, il negoziato con Tim per una governance che garantisca l'indipendenza della società e l'apertura a tutti gli operatori". Gualtieri è intervenuto in occasione dell'iniziativa "Direzione Marche", ad Osimo, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alla regione Marche, Maurizio Mangialardi. (Rin)