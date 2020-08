Mediterraneo orientale: il parlamento della Grecia ratifica l'accordo marittimo con l'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Grecia ha ratificato quest'oggi l'accordo sulla demarcazione marittima con l'Egitto sottoscritto il 6 agosto scorso. L'intesa sulle delimitazione della delimitazione Zona economica esclusiva (Zee) tra i due Stati è importante al livello regionale perché taglia ogni possibile legame tra la Turchia e la Libia nel Mediterraneo Orientale. In vista del voto, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias aveva evidenziato la possibilità per il suo paese di estendere le acque territoriali a sud di Creta dalle 6 alle 12 miglia marittime, proprio grazie all'intesa siglata con l'Egitto. "Gli oceanografi stanno già lavorando in modo che possiamo estendere le nostre acque territoriali nell'ambito della Zona economica esclusiva concordata con l'Egitto", ha dichiarato Dendias, sottolineando che tale discorso potrà valere anche in altre aree dopo i negoziati con i paesi interessati. La Camera dei rappresentanti dell’Egitto aveva ratificato all'unanimità lo stesso accordo il 18 agosto scorso. La Zona economica esclusiva nel Mediterraneo Orientale tra i due paesi contiene promettenti riserve di petrolio e gas ed è stata definita "inutile" e dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Secondo il premier greco Kyriakos Mitsotakis, invece, l’intesa ha inaugurato una nuova realtà basata sul diritto internazionale. (Gra)