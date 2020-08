Scuola: Toninelli (M5s), consegna nuovi banchi a Codogno, Alzano e Nembro segnale importantissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli commenta in una nota: "La consegna dei primi nuovi banche e sedie ai comuni di Codogno, Alzano lombardo e Nembro è un segnale importantissimo, anche simbolicamente, in vista della riapertura delle scuole a metà settembre. Per la Lombardia e per tutto il paese: il governo sta producendo un grandissimo sforzo per garantire un ritorno sicuro a scuola dei nostri ragazzi. Fa specie invece vedere che Salvini, a parte girare tra la gente senza mascherina o distanziamento sociale, parla di sfiducia al ministro Azzolina solo per raggranellare qualche voto in più senza un minimo di proposta costruttiva. Mentre lui continua con le sparate, noi continuiamo a lavorare per il bene del paese". (Com)