Energia: Bers investe 20 milioni di euro nel gasdotto Ungheni-Chisinau (2)

- Il gasdotto Ungheni-Chisinau consentirà alla Moldova - paese che dipende per oltre il 90 per cento dalle importazioni di energia - di diversificare le proprie fonti energetiche. "Nel marzo di quest'anno, Transgaz e la Bers hanno firmato un memorandum d' intesa per sostenere gli investimenti nel settore energetico rumeno", ha detto l'amministratore delegato di Sntgn Transgaz, Ion Sterian. "La transazione tra la Bers e Vestmoldtransgaz, sussidiaria di Transgaz in Moldova, sottolinea l'impegno della Bers per la sua partnership con Transgaz e il suo interesse nel sostenere il programma di investimenti strategici di Transgaz per sviluppare l'interconnessione delle reti di gas naturale nella regione, che porterà a una migliore sicurezza dell'approvvigionamento, nonché diversificazione delle fonti di gas naturale", ha continuato Sterian. "La Bers ha fornito supporto a Vestmoldtransgaz per la componente ambientale e sociale del progetto Ungheni-Chisinau, assicurandosi che gli standard più elevati fossero soddisfatti. Siamo fiduciosi che questa transazione contribuirà allo sviluppo a lungo termine del settore del trasporto del gas in Moldova", ha osservato ancora Sterina. (segue) (Rob)