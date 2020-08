Energia: Bers investe 20 milioni di euro nel gasdotto Ungheni-Chisinau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Bers, Alain Pilloux, ha sottolineato che questo collegamento "migliorerà la sicurezza energetica della Moldova diversificando le sue fonti di approvvigionamento di gas, un prerequisito per il successo dello sviluppo del paese. Il progetto aiuta anche a far integrare la Moldova nei futuri grandi progetti di infrastrutture del gas come il gasdotto Transadriatico e le fonti di gas dagli hub dell'Europa centrale e la collega ai giacimenti di gas del Mar Nero. Una maggiore integrazione porterà vantaggi economici ai consumatori". La costruzione del gasdotto da 90 milioni di euro è stata sostenuta anche da un prestito di 38 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e da un investimento azionario di Eurotransgaz. Nel 2016 la Bers si è offerta di sostenere il progetto con un prestito al governo moldavo. Dopo la privatizzazione di Vestmoldtransgaz, il finanziamento è stato annullato e ora i fondi sono stati forniti sotto forma di una partecipazione azionaria nella società. La Bers è il principale investitore istituzionale in Moldova. Dall'inizio delle sue operazioni nel paese, la Banca ha investito oltre 1,3 miliardi di euro in 134 progetti nei settori finanziario, agroalimentare, energetico, delle infrastrutture e manifatturiero. (Rob)