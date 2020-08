Migranti: Salvini, sospensione ordinanza Musumeci è ennesima vergogna italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la decisione del Tar di Palermo che ha sospeso l’ordinanza sui migranti del presidente della Regione Nello Musumeci, parla di "ennesima vergogna italiana: governo e 'giustizia' spalancano porti e porte ai clandestini. Dalla Lega - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota - massimo sostegno a Musumeci e ai siciliani. Tutti i nostri sindaci e governatori sono mobilitati per evitare qualsiasi nuovo arrivo di clandestini", conclude l'ex vicepremier, "che ormai non sono più solo un problema economico e sociale, ma anche sanitario". (Com)