UE: Gelmini (FI), Tribunale brevetti, Milano ha le carte in regola per essere la sede naturale

- In una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, interviene sulla possibilità di canidare Milano come sede del trbinuale europeo dei brevetti: "Sono lieta che sulla richiesta di Milano e della Regione di candidare il capoluogo lombardo a sede del Tribunale europeo dei brevetti si siano svegliati anche alcuni deputati del pd. Ma più che le annunciate interrogazioni, visto che le candidature vanno avanzate entro il 10 settembre, servirebbero decisioni. E il governo ancora non si è espresso. Sommessamente ricordiamo al partito democratico che è forza essenziale a sostegno del governo: la Lombardia e la città di Milano lavorano da tempo per questo risultato. Non c'è più tempo da perdere: con tutto il rispetto per altre candidature, Milano ha sicuramente i titoli per essere sede 'naturale' di un tale organismo e ha le carte in regola per battere le altre concorrenti europee". (Com)