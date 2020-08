Iran: capacità annuale del porto oceanico di Chabahar a 20 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Chabahar, ad oggi l’unico porto iraniano situato sull’Oceano Indiano, ha raggiunto una capacità annuale totale di carico e scarico pari a 20 milioni di tonnellate. Lo ha dichiarato in un’intervista all’agenzia di stampa iraniana “Irna” il Direttore generale del Dipartimento generale marittimo e dei Porti delle province del Sistan e Belucistan, Behrouz Aghaei. Il porto di Chabahar, ha aggiunto Aghaei, “ha un ruolo importante nel commercio straniero del paese”, dato che il territorio in cui è situato è un importante corridoio internazionale che permette di connettere la Russia, l’Asia centrale e l’Afghanistan alle acque dell’Oceano indiano. Lo scorso anno iraniano (terminato il 20 marzo 2020) a Chabahar sono state caricate e scaricate in tutto 3,2 milioni di tonnellate di merci, aumentabili a 4,5 milioni entro la fine dell’anno iraniano corrente (20 marzo 2021). A rendere possibile lo sviluppo dello scalo, accelerato a partire dal 2016, ha contribuito l’accordo internazionale sul nucleare (Jcpoa), dopo la conclusione del quale il porto è stato attrezzato con 30 unità “strategiche di equipaggiamento”, e un ulteriore accordo trilaterale è stato siglato tra Iran, Afghanistan e India. Secondo quanto previsto dall’accordo, per il porto strategico di Chabahar passavano carichi indiani diretti in Afghanistan e carichi afgani diretti verso vari paesi. (Irt)