Tlc: Bonaccorsi (Pd), rete unica fondamentale per sviluppo Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai Beni ed alle Attività culturali ed al Turismo, sottolinea che "il via libera da parte del governo al percorso che porterà alla creazione di una rete unica in Italia è una notizia molto importante. Si tratta - continua l'esponente del Partito democratico in una nota - di una decisione fondamentale per lo sviluppo tecnologico del Paese che finalmente può sbloccare uno dei ritardi infrastrutturali che più penalizza l'economia. In una fase così delicata come quella post Covid, emerge tutta la necessità di ridare slancio agli investimenti per l'innovazione, la digitalizzazione, la modernizzazione del nostro Paese. Un'urgenza". spiega Bonaccorsi, "che riguarda l'intero sistema delle telecomunicazioni nazionali e che la progettualità messa in campo grazie al Recovery plan non dovrà fallire, ma dovrà giocare un ruolo di primo piano, tenendo come faro quello della svolta digitale dell'Italia. Un'opportunità molto importante anche per il settore del turismo - conclude la sottosegretaria -, essenziale per il rilancio competitivo del nostro Paese". (Com)