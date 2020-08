Ue: Gualtieri, risorse Recovery fund opportunità unica di cambiare l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha affermato che con le risorse del Recovery fund "abbiamo l'opportunità unica di cambiare l'Italia". Intervenendo in occasione dell'iniziativa "Direzione Marche", ad Osimo, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra per la regione Marche Maurizio Mangialardi, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "Sono molto contento di essere qui per capire come possiamo provare a cambiare il volto all'Italia ed affrontare le questioni storiche, strutturali di questa Regione, di cogliere le opportunità di un territorio che ha pochi eguali". (Rin)