Lavoro: Filt Cgil, garantire occupazione per tutti i lavoratori di Airport Handling e Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la mobilitazione del 7 agosto scorso, anche il 28 agosto i lavoratori di AH saranno di nuovo in presidio presso l'area arrivi dell'aeroporto Linate per mantenere alta l'attenzione sulla situazione che si è ulteriormente peggiorata, dal momento che dal 1 settembre, con una decisione unilaterale, Alitalia in A.S. ha deciso nei fatti di interrompere il contratto commerciale in essere con Airport Handling e di passare all'autoproduzione di tutti i servizi di check-in a Linate. L'aspetto che le organizzazioni sindacali insieme ai lavoratori contestano è che per fare questo la compagnia ha operato trasferimenti da altri scali su Linate e, elemento ancor più grave, è ricorsa al precariato mentre Airport Handling ha dovuto sospendere in cassa integrazione il proprio personale precedentemente adibito all'assistenza dei voli Alitalia” lo dichiara il sindacato Filt Cgil in una nota (segue) (Com)