Lavoro: Filt Cgil, garantire occupazione per tutti i lavoratori di Airport Handling e Alitalia (2)

- “Non vogliamo entrare nel merito della correttezza contrattuale dei comportamenti tra le due aziende - prosegue la nota di Filt Cgil - ma siamo molto preoccupati del fatto che questa situazione possa incidere sull'occupazione, provocare l'aumento del precariato e il palesarsi di dumping sociale, che significherebbero la frantumazione della tenuta del sistema lavorativo aeroportuale. A causa dell'emergenza sanitaria tutto il settore del trasporto aereo si trova oggi in una situazione di crisi mai vissuta in precedenza e crediamo che non ci si possa permettere di introdurre ulteriori elementi distorsivi in un segmento dove i rischi per l'occupazione sono altissimi se non si potrà tornare in tempi brevi a volare come prima del mese di marzo”. (segue) (Com)