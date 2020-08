Lavoro: Filt Cgil, garantire occupazione per tutti i lavoratori di Airport Handling e Alitalia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E' necessario che il condiviso salvataggio di Alitalia, che si dovrebbe concretizzare entro l'anno grazie all'intervento dello Stato, passi attraverso la garanzia occupazionale per i lavoratori, sia della compagnia di bandiera che delle aziende dell'indotto fornitrici di servizi al vettore. Dopo il presidio del 7 agosto scorso il Prefetto di Milano ha dichiarato di voler convocare tutte le parti in causa per individuare una soluzione che permetta di mantenere un equilibrio tra interessi aziendali, tutela del lavoro e dei lavoratori e pace sociale. Con questo ultimo atto Alitalia non solo mette a rischio tutto ciò, ma agisce anche in totale spregio delle istituzioni coinvolte, intervenute a trovare una soluzione. L'auspicio della Prefettura è anche il nostro, che affermiamo in maniera determinata attraverso la seconda mobilitazione dei lavoratori di Airport Handling, che non hanno alternative se non quella di lottare per il proprio posto di lavoro” afferma Filt Cgil. (Com)