Amministrative: De Priamo (Fd'I), tra Pd e 5stelle becera contesa per occupare poltrone

- "Davvero patetico il dibattitto tra Pd e 5 Stelle sull'ipotesi di un sottosegretario per Roma per tutelare la città". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Come Fd'I abbiamo da sempre rilanciato e sottoposto il tema dei poteri speciali e risorse straordinarie per la Capitale e mentre il governo rossogiallo non muove un dito in tal senso, è raccapricciante il derby di maggioranza per occupare poltrone. Una contesa becera mentre la città amministrata dalla sindaca Raggi affonda giorno dopo giorno. Fd'I è già a lavoro per dare una svolta a Roma e portare in Campidoglio un sindaco che la rilanci e le restituisca l'importanza che merita mettendo al centro la questione dei poteri e delle risorse per la Capitale", ha concluso De Priamo.(Com)