Coronavirus: Gallera, in Lombardia il 20 percento dei tamponi effettuati in tutta Italia

- "In Lombardia, solo oggi, è stato effettuato quasi il 20 percento del totale dei tamponi realizzati in Italia. Un dato che confermo come nella nostra Regione stia proseguendo con il massimo sforzo l'attività di screening". Lo sottolinea l'assessore regionale lombardo al welfare Giulio Gallera ricordando che oggi in Lombardia sono stati realizzati 17.964 sui 94.024 tamponi che hanno riguardato il territorio nazionale con una percentuale, dunque, del 19,1 percento. L'assessore ha quindi ricordato che prosegue a pieno regime l'attività anche negli aeroporti. A Malpensa, in particolare, sono stati effettuati, da giovedì 20 agosto a oggi oltre 12.200 tamponi. (Com)