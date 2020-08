Scuola: ministero Istruzione, no allarmismi su lavoratori fragili, a breve informazioni dettagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al tema dei lavoratori fragili e alla loro gestione nel sistema scolastico, il ministero dell'Istruzione fa sapere in una nota "sono in corso specifici approfondimenti e interlocuzioni che coinvolgono anche le altre amministrazioni competenti in materia, il ministero della Salute e quello della Funzione pubblica, per fornire alle scuole, in tempi rapidi, un quadro ancora più chiaro. Nel frattempo - si legge nella nota -, il ministero invita ad evitare allarmismi. Dalle verifiche continue di queste ore con i territori non risultano infatti situazioni di criticità". (Com)