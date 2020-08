Referendum: Catalfo, voterò sì a riduzione numero parlamentari, è occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, afferma: "Il 20 e 21 settembre avremo un’occasione storica: votando sì al referendum confermativo, taglieremo il numero dei parlamentari portandolo dall’attuale 945 (uno dei più alti fra i Paesi occidentali) a 600. Da senatrice ed ex presidente della commissione Lavoro del Senato - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, penso che un Parlamento più snello significhi anche un Parlamento più efficiente e concreto, garantendo allo stesso tempo un’adeguata rappresentatività. Non solo. Questa riforma, fortemente voluta dal Movimento cinque stelle - spiega il ministro -, sarà anche l’occasione per rivedere (e migliorare) i regolamenti di Camera e Senato e le prassi parlamentari, in modo da semplificare l’iter legislativo rendendolo al contempo più produttivo e tempestivo. Insieme a questi vantaggi", conclude Catalfo, "la riforma comporterà infine anche dei benefici economici per le casse dello Stato, grazie a un risparmio di circa mezzo miliardo di euro a legislatura. Per queste ragioni, il 20/21 settembre io voto sì". (Rin)