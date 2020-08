Coronavirus: Salvini, mascherine per i bimbi? Questo governo mette in pericolo l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, dichiara: "Prima il consulente del ministero della Salute, Ricciardi, dice e poi smentisce il possibile posticipo delle elezioni e della scuola; poi il coordinatore della task force anti-Covid in Puglia, Lopalco, si candida con la sinistra e parla di giovani ricoverati che però gli ospedali pugliesi smentisco; oggi il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Miozzo, pasticcia sulle mascherine ed è caos sulla misurazione della febbre. Il tutto - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota - senza dimenticare i danni del commissario Arcuri, che dopo i disastri su mascherine e tamponi è stato premiato come commissario per la riapertura delle scuole. Questi esperti sembrano più interessati a difendere Conte, il Pd e il governo anziché i cittadini. Basta allarmismi, basta minacce, basta Fake news. L’Italia - conclude l'ex vicepremier - ha bisogno di certezze e chiarezza. Questo governo e i suoi esperti mettono in pericolo l’Italia". (Com)