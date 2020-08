Credito: Mps, via libera preliminare della Banca centrale europea alla scissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (Mps), riunito in data odierna, "ha preso atto dell’invio del provvedimento autorizzativo, da parte della Banca centrale europea (Bce), in merito all’operazione di scissione non proporzionale con opzione asimmetrica, il cui progetto è stato depositato presso la sede della Banca in data 30 giugno 2020, di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati". Lo riferisce la stessa Mps in un comunicato stampa, precisando che è atteso l'invio della decisione finale da parte della Bce "in linea con le tempistiche precedentemente comunicate al Mercato". L'autorizzazione è condizionata ai seguenti eventi: la banca senese, prima della data di efficacia della scissione, deve emettere, a condizioni di mercato, strumenti subordinati per almeno 250 milioni, ammissibili per l'inclusione nel patrimonio di base di classe 2 (Tier2). Non solo. Monte dei Paschi di Siena dovrà fornire all'istituto centrale con sede a Francoforte, prima della data di efficacia della scissione, almeno tre "comfort letters", emesse da diverse banche d'investimento non oltre 20 giorni di calendario prima della data di esecuzione della scissione, confermando che, secondo le rispettive analisi e stime, Mps sarebbe ragionevolmente in grado di far sottoscrivere da investitori privati almeno il 30 per cento dell'importo degli strumenti Tier 1 aggiuntivi potenzialmente emessi dalla banca italiana. (Com)