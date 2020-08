© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: Vucic, alla Casa Bianca il 4 settembre summit non facile - La Serbia si sta preparando per il summit con il Kosovo mediato dagli Stati Uniti alla Casa Bianca il 4 settembre. E' quanto affermato dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando all'emittente televisiva "Rts". Commentando la possibile partecipazione del capo dello Stato Usa Donald Trump, Vucic ha osservato che "questo presidente è più in favore della Serbia di alcuni altri precedenti presidenti" e ha sottolineato l'esigenza di non "mettere a rischio gli interessi serbi". Il presidente Vucic ha ribadito che l'incontro a Washington sarà incentrato sull'economia e la probabile presenza di Trump significa che diverse idee sono sul tavolo. "Posso dire al popolo della Serbia che non ho dubbi che sarà una notte furiosa e non facile, ma non sappiamo quale è il nostro compito", ha dichiarato Vucic. (segue) (Res)