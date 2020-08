Coronavirus: in Lombardia 286 nuovi casi, nessun decesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero. Per il quarto giorno consecutivo registriamo zero decessi. Dei 286 casi positivi di oggi, il 60percento è riferito a rientri in Lombardia dall'estero". (Rem)