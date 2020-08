Amministrative: Meloni, Pd e M5s discutono su sottosegretario, pensino a poteri per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta il dibattito che si è aperto oggi in vista delle elezioni amministrative a Roma e rispetto all'ipotesi di individuare un sottosegretario per la Capitale. "Roma deve essere dotata dei poteri speciali e delle risorse che hanno le altre capitali mondiali - afferma Meloni in una nota -. Come Fratelli d'Italia siamo stati i primi a portare questa battaglia in Assemblea capitolina, in Regione Lazio e in Parlamento perché è una priorità che la Capitale d'Italia sia trattata come tale e abbia tutti gli strumenti necessari per dare risposte ai problemi concreti dei romani. Per questo, è irritante vedere il Pd e i Cinquestelle che discutono dell'istituzione di una poltrona da sottosegretario - sottolinea Meloni - con l'obiettivo di salvare la carriera politica di qualcuno e puntellare la malconcia alleanza giallorossa di governo. Roma non merita questo dibattito, ma che ci si metta subito al lavoro per dare alla città eterna i soldi e le competenze che il suo status richiede. Basta con i giochi di palazzo - conclude - basta perdere tempo". (Com)